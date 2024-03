FC Emmen met proefspeler in 'nuttig' oefenduel onderuit tegen SV Rödinghausen

VOETBAL - FC Emmen komt dit weekend vanwege interlandvoetbal niet in actie in competitieverband, maar speelde vanmiddag wel een oefenduel. Op het veld van vv Emmen was SV Rödinghausen te sterk. De Duitse club, de nummer 4 in de Regionalliga West, won met 0-2.

Fred Grim gebruikte in het duel, over 4 x 30 minuten, alle spelers om vooral wedstrijdritme op te doen en sprak na afloop van een 'nuttige pot'. "De eindstand is in zo'n wedstrijd minder interessant, al zegt het natuurlijk wel iets dat wij vijf prima kansen onbenut laten en zij maar een klein kansje nodig hebben om te scoren."

Bij de Drentse ploeg ontbraken Chardi Landu en Vicente Besuijen wegens blessures, waarvan de laatste vermoedelijk volgende week wel weer inzetbaar zal zijn als FC Emmen in eigen huis Jong Ajax ontvangt (op vrijdag) en een paar dagen later FC Groningen (op Tweede Paasdag).