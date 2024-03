Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er weer en complete competitieronde voor de amateurvoetballers op het programma. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

ACV naar GVVV

In de 2e divisie reist ACV vandaag af naar Veenendaal waar GVVV de tegenstander is. De ploeg van trainer Ruud Jalving staat zesde terwijl GVVV twee plekjes lager op de ranglijst staat. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten. Een zes punten duel derhalve.