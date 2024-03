ACV niet scherp in Veenendaal: GVVV met 3-1 te sterk

VOETBAL - Een week na de knappe zege op Quick Boys verloor ACV vanmiddag met 3-1 bij GVVV. De club uit Veenendaal, die vorig seizoen lang met de Asser club vocht om de titel in de Derde Divisie, passeerde daardoor de Drentse club op de ranglijst. GVVV staat nu 6e, terwijl ACV drie posities daalde naar plek 9.

GVVV won verdiend. De ploeg van trainer Gery Vink startte feller dan ACV en liet vanaf minuut één blijken eindelijk eens te willen winnen van de Drentse club, iets wat de voorgaande drie ontmoetingen niet lukte. ACV won vorig seizoen twee keer met 2-1 en eerder dit seizoen werd het in Assen 3-0.

1-0

De thuisploeg kwam na exact een kwartier op voorsprong. Een lage, droge knal in de linkerhoek van Quincy Veenhof was Ramon Nijland te machtig. Die voorsprong was verdiend, want de thuisclub had in het eerste gedeelte van de eerste helft het betere van het spel. Via Byron Burgering en Justin Spies was GVVV al eerder dichtbij de 1-0 en na de voorsprong kwam ACV een paar keer goed weg. Zo zag Veenhof een hard schot geblokt worden, scheerde een prachtige uithaal van Mitch Willems langs de kruising en redde Nijland goed op een poging van Ilias Latif.

Freddy Quispel speelt met vuur

De mannen van Ruud Jalving werden na de achterstand wel sterker, maar ondanks het groeiende veldoverwicht bleven kansen uit. Verder dan een van richting veranderde voorzet van Boy Spijkerman en een schampbal van Freddy Quispel kwam ACV niet. Laatstgenoemde, die eerder dit seizoen in Assen met een loepzuivere hattrick nog de grote man was tegen GVVV, speelde in Veenendaal met vuur. De topschutter van de Drentse club ontsnapte na een half uur spelen aan rood na een pittige overtreding op Gendrich Sillé ter hoogte van de middellijn.

De gelijkmaker

Met de wind in de rug en twee noodgedwongen verse krachten (Pascal Huser en Jaap van Dijken voor Gijs Jasper en Tapmahoe Sopacua) kwam ACV sterk uit de kleedkamer, al was de eerste kans nog voor de thuisploeg. Nijland moest na amper dertig seconden na de aftrap gestrekt na een schot in in de korte hoek van Burgering. In de tegenaanval maakte Boy Spijkerman gelijk. De rechterspits kreeg de bal van Van Dijken en schoof de bal koeltjes langs Tariq Dilrosun (1-1).

2-1 en 3-1

De Drentse club leek erop en erover te gaan. Quispel (2x) en Van Dijken hadden de 1-2 op hun schoen, maar scoorden niet. Nadat Quispel opnieuw ontsnapte aan rood (of zijn tweede gele kaart) besloot Jalving zijn gevaarlijkste speler naar de kant te halen. Of het aan die (logische) wissel lag of niet, feit was dat GVVV daarna het duel definitief naar zich toetrok. Burgering zorgde halverwege de tweede helft voor de 2-1, waarna Justin Spies twaalf minuten voor tijd de eindstand op 3-1 bepaalde.

Invaller Niels Grevink was nog wel dichtbij de 3-2, maar na de tweede gele (en dus rode) kaart voor Ibrahim Sillah was het gedaan met de dadendrang van de Assenaren.

ACV van 6 naar 9