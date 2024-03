HZVV en WVV scoren niet in topper; Oranje Nassau lachende derde

VOETBAL - De topper in de 1e klasse J tussen de nummer drie HZVV en WVV kende vanmiddag geen winnaar. In Hoogeveen eindigde het duel zoals het begon: 0-0. Oranje Nassau werd de lachende derde. De koploper won met 5-2 van PKC'83.

Slechte eerste helft

In de eerste helft viel er voor het publiek weinig te genieten. Op de tribune klonk zelfs dat het weer beter was dan het vertoonde spel. HZVV begon de wedstrijd zonder Jan Hup en Lorenzo Valente en dus moest Freie zijn middenveld omgooien. In de eerste helft kreeg de ploeg, misschien wel door de afwezigheid van beide middenvelders, geen kansen. Maar ook de gasten uit Winschoten werden maar een paar keer gevaarlijk. Eerst claimde WVV een strafschop nadat HZVV-doelman Rodney Rosink de doorgebroken Martijn Delger onderuit haalde, maar scheidsrechter Venekamp zag er geen overtreding in.