Koploper Alcides zaterdag morst eerste punten tegen VCG

VOETBAL - Koploper Alcides heeft in de zaterdag 5e Klasse G voor het eerst punten gemorst. De ploeg van trainer Dennis Meadows, die volgend seizoen de overstap maakt naar de zondagtak van de Meppeler club, speelde met 0-0 gelijk bij VCG.

Niet dat de titel daarmee in gevaar komt, want de ploeg uit Meppel heeft nog altijd een straatlengte voorsprong op de nummer twee Tiendeveen, maar gewonnen werd er niet en dat was terecht stelde Meadows.

''Natuurlijk wil je zo'n reeks zo lang mogelijk in stand houden en als het even kan het hele seizoen, maar de 0-0 einduitslag is terecht. Zij groeven zich volledig in en wij kwamen er maar niet doorheen. Dan moet je uiteindelijk tevreden zijn met een punt, want als ik heel eerlijk ben kregen zij zelfs de beste kansen.''

Met nog zes wedstrijden te gaan ligt de vijfdeklasser op pole position voor het kampioenschap en die prijs kan Alcides niet meer ontgaan. ''Het zal inderdaad niet lang meer duren voordat we feest kunnen vieren. We moeten gewoon doen wat we al vrijwel het hele seizoen en dat is wedstrijden winnen.''

Bargeres enige foutloze Drentse club

Door het gelijkspel van de zaterdagvoetballers is er nog maar één Drentse club foutloos en dat is Bargeres. De koploper van de zaterdag 5e klasse F won vanmiddag voor de 14e keer dit seizoen. Bij het arme Wagenborger Boys werd het 1-9. Niet topschutter Yorick Zweerink, maar Rob van de Graaff scoorde vanmiddag de meeste treffers voor de club uit Emmen. Van de Graaff maakte er vier, terwijl Zweerink (net als Mitchell de Graaf) op twee treffers bleef steken. Jelmer ten Cate maakte de openingstreffer voor Bargeres.

Met zijn twee treffers staat de teller voor Zweerink, de topcorer van Drenthe, nu op 36 goals.