Tygo Land loopt met Oranje Onder 19 EK mis: Fransen in Assen te sterk

VOETBAL - Geen EK voor Tygo Land uit Peize en Oranje Onder 19. De Nederlandse talenten verloren vanmiddag in Assen nipt van Frankrijk (0-1) waardoor plaatsing voor het Europees Kampioenschap niet meer mogelijk is.

Dinsdag voor de eer tegen de Belgen

Na twee van de drie kwalificatiewedstrijden heeft Nederland drie punten. Woensdag werd in Veendam Litouwen met 4-0 verslagen. Dinsdag is België de laatste tegenstander aan de Langeleegte in Veendam. In dat duel staat de eer en plek twee in de groep op het spel. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het EK en Frankrijk is, vanwege het onderlinge resultaat, niet meer van de eerste plek af te houden.