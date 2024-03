DZOH verslikt zich lelijk in laagvlieger GVAV Rapiditas

Eerder dit seizoen won DZOH met 4-1, maar in de return ondervond DZOH beduidend meer weerstand in Groningen. DZOH keek na een kwartier al tegen een achterstand aan en bereikte daarmee ook de rust.

Na de onderbreking moest de ploeg van trainer Karlo Meppelink op zoek naar de gelijkmaker. In plaats van de 1-1 verdubbelde de thuisploeg de voorsprong in de slotfase en daar viel in de resterende speeltijd niets meer aan te doen, want GVAV Rapiditas sloeg een paar minuten voor tijd nogmaals toe.