Alcides kan winst op LSC 1890 geen goed vervolg geven tegen Blauw Wit’34

VOETBAL - De ruime overwinning die Alcides vorige week boekte in de 1e Klasse I tegen LSC 1890 (5-2) kreeg tegen Blauw Wit'34 geen vervolg: 1-4.

In de beginfase brak Blauw Wit'34 de score open, maar het antwoord van Alcides volgde snel dankzij een treffer van Milan Ronkes. De balans was slechts van korte duur, want op slag van rust namen de gasten wederom de leiding en gaven deze niet meer uit handen.