VKW verliest bij hekkensluiter Hoogezand

VOETBAL - VKW is voorlopig nog niet vrij van zorgen in de 1e Klasse J, want op bezoek bij hekkensluiter Hoogezand ging de ploeg van trainer Bernd van Bolhuis met 3-0 onderuit.

In de eerste helft was het duel redelijk in evenwicht en leek de rust te worden bereikt met een 0-0 tussenstand, maar kort voor de onderbreking brak Hoogezand de score open dankzij een treffer van Heine Uuldriks die een kwartier voor tijd ook de 2-0 voor zijn rekening nam.

In de blessuretijd gooide Lars Akkerman het duel stevig in het slot. Een streep door de rekening voor de Westerborkers in een fase waarin de punten broodnodig zijn om in ieder geval de nacompetitie te ontlopen.