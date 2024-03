Hoogeveen moet diep door het stof tegen FC Rijnvogels

In de eerste helft kon Hoogeveen nog redelijk lang mee met de bezoekers, maar op slag van rust nam Rijnvogels toch de leiding. Na de onderbreking gaf Hoogeveen het duel volledig uit handen en dat was zeker niet nodig geweest blikte trainer Stef Lamberink terug.

Mentale kwestie

''Deze week was het vooral een mentale kwestie en liet mijn ploeg het volledig afweten. Vorige week zag ik nog wel goede dingen terug, maar daar was nu totaal geen sprake van. Ik hoop dat mijn ploeg zich revancheert de komende weken, want we kunnen absoluut beter.''

Er is nog veel voor nodig om de weg omhoog te vinden, maar Lamberink houdt vertrouwen. ''We geven niet op en blijven er voor vechten en als het niet lukt moeten we wellicht toch iets gaan veranderen in de speelwijze. We moeten zoeken naar de juiste oplossing om de power erin te houden.''