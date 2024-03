Olhaco hard onderuit tegen Orion 2

''We begonnen heel slecht, maar kwamen in de tweede set toch heel goed terug, alleen trokken we net aan het verkeerde eind. We hadden in die fase gewoon moeten doordrukken, maar ik zeg het elke week. We hebben gewoon een hele jonge ploeg die nog moet leren hoe je op beslissende momenten moet toeslaan. Dat lieten we ook nu weer achterwege, maar dit neemt niet weg dat onze libero Christiaan Boer een uitstekende wedstrijd speelde.''