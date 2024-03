Sudosa-Desto na nederlaag tegen Sneek richting kwartfinale

Verschillen niet groot in prachtige ambiance

''We hebben ontzettend goed gespeeld, dus een compliment voor het team, maar het was net niet goed genoeg. We moeten een keer winnen van Sneek. We zaten er deze keer heel dicht tegenaan, maar het was net niet voldoende. Het was trouwens fantastisch hoe we werden gesteund door de supporters, want er was werkelijk waar geen stoel meer leeg.''