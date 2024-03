DOS’46 wint laatste wedstrijd in Korfbal League van LDODK

KORFBAL - DOS'46 uit Nijeveen heeft de laatste wedstrijd van dit seizoen in de Korfbal League knap gewonnen. In Gorredijk werd LDODK, de nummer twee van de ranglijst, met 25-26 verslagen. Sam Meijer was de grote uitblinker bij DOS'46, ze scoorde maar liefst negen keer.

"Negen doelpunten, daar sta ik zelf ook wel een beetje van de kijken", lachte Meijer na afloop. "In de tweede helft vloog alles er in, dat geeft natuurlijk een geweldig gevoel. Het is echt lekker om het zaalseizoen zo af te sluiten."

Bomvolle sporthal

Voor beide ploegen stond er niks meer op het spel. LDODK was al zeker van de play-offs en DOS'46 wist al dat het als zevende zou eindigen in de Korfbal League. Toch was het bomvol in de sporthal in Gorredijk. Vanuit Nijeveen was een bus vol met fans meegereisd naar Friesland voor de 'derby van het Noorden' in de Korfbal League.

Ontketende Sam Meijer

LDODK was de betere ploeg in de eerste helft en ging met een voorsprong van 17-13 de rust in. Maar na de pauze kwam DOS'46 steeds dichterbij en dankzij een ontketende Sam Meijer knokte de ploeg uit Nijeveen zich uiteindelijk naar de overwinning.

Ook coach Henk Jan Mulder was trots op zijn ploeg. "We hebben enorm veel veerkracht getoond in deze wedstrijd. Ondanks de achterstand bij rust bleven we knokken voor een goed resultaat. Onze supporters hebben ons geweldig gesteund, daar ben ik ze heel dankbaar voor."

Wisselvallig seizoen

DOS'46 eindigt de Korfbal League als zevende. De ploeg uit Nijeveen kijkt terug op een wisselend seizoen. "We hebben dit jaar minder punten gehaald dan vorig seizoen", zegt Mulder. "We lieten het toch wat te vaak liggen bij ploegen waar we vorig jaar wel van wonnen."

Toch won DOS'46 dit seizoen van de nummers 1 en 2 van de ranglijst: PKC en LDODK. Ook pakte de ploeg uit Nijeveen een punt tegen DVO, de nummer drie van de ranglijst. Daar tegenover staan nederlagen tegen laagvlieger HKC en een gelijkspel tegen hekkensluiter Groen Geel.

"We waren dit seizoen niet constant genoeg", concludeert Mulder. "We zitten ook nog in een fase waarin we ons als ploeg moeten ontwikkelen. Het heeft ook te maken met onze schotkracht. Vandaag maken we 26 goals tegen een sterk team. Maar we hebben ook wedstrijden gespeeld waarin we maar 13, 14 of 15 keer scoorden."

Christian Dekkers neemt afscheid

De wedstrijd in Gorredijk was voor Christian Dekkers zijn laatste in de Korfbal League. De 31-jarige Dekkers maakte al eerder bekend dat hij na dit seizoen stopt als topkorfballer. "Dit is wel een heerlijke manier om afscheid te nemen", zei hij na afloop.

Mulder had lovende woorden voor de korfballer, die dit seizoen 73 keer scoorde. "Ik heb vier jaar met hem gewerkt, ook twee seizoen bij LDODK. Christian is een echte teamplayer. Hij scoort heel makkelijk, maar hij laat anderen ook beter spelen. Vandaag maakte Sam Meijer bij ons veel goals, maar daar heeft Christian een belangrijke rol in gespeeld."

Terugkeer van Max Malestein

Tegenover het vertrek van Dekkers staat de terugkeer van 'clubman' Max Malestein. Hij was zaterdagavond als toeschouwer aanwezig, maar keert volgend seizoen terug in de selectie van DOS'46. Malestein speelde al elf seizoenen bij DOS'46. In 2014 werd hij zowel in de zaal als op het veld landskampioen.

Veldcompetitie

Hoewel de Korfbal League voor DOS'46 nu voorbij is, zit het seizoen er nog niet op. Over een aantal weken gaat de veldcompetitie weer van start. Daarin is de ploeg uit Nijeveen ingedeeld in een poule met LDODK, Unitas en Mid-Fryslân.