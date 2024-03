Iwema 13e in eerste WK finale ijsspeedway

IJSSPEEDWAY - Met een lekke achterband in zijn eerste heat startte Jasper Iwema de eerste WK finale in Inzell in mineur, terwijl hij de vijfde en laatste heat van de avond wist te winnen. Het gaf het optreden van de Drent voor zo'n 5600 racefans perfect weer: wisselvallig. Uiteindelijk eindigde Iwema de avond als 13e.

De zege ging naar de Max Niermaier. De Duitser bleef in de finaleheat de Zweed Martin Haarahiltunen (de wereldkampioen in de afgelopen twee jaar) en de verrassende nieuwkomer Heiki Huusko uit Finland voor.

Valpartijen

In de uitverkochte Max Aicher Arena zag het publiek spectaculaire wedstrijden, met mooie inhaalacties maar ook de nodige valpartijen. De Duitser Hans Weber ging er zelfs twee keer af, waarbij de tweede crash niet zijn schuld was. Huusko dreef Weber te ver naar buiten waardoor de Duitser geen ijs meer over had en hard ten val kwam. Weber werd lang behandeld op het ijs en uiteindelijk naar het ziekenhuis afgevoerd met enkele gebroken ribben en zal vandaag tijdens de tweede WK finale niet meer in actie komen.

Lokale held Luca Bauer was na de trainingsdag van vrijdag al uitgeschakeld. Na een crash weerhield een pijnlijke arm hem van deelname dit weekend.

Vier races, beslissing in Heerenveen