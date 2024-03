Spanning helemaal terug in de 3e klasse D: Vitesse'63 nu beste papieren voor titel

VOETBAL - Dankzij ASC'62 uit Dalfsen, dat na een 2-0 achterstand bij rust tegen koploper Be Quick'28 toch nog met 2-4 won, is de titelstrijd in de zaterdag 3e klasse D weer volledig open. Achtervolger Vitesse'63 profiteerde minimaal terwijl de nummer 3 in de stand, FC Meppel, drie punten inliep.

Be Quick'28 is nog wel koploper, maar de beste papieren zijn nu in handen van Vitesse'63. De formatie uit Koekange heeft met 36 punten uit 17 duels wel twee punten minder dan de club uit Zwolle, maar wel een duel minder gespeeld. FC Meppel heeft ook 36 punten, maar dan uit 18 wedstrijden. Ook Rouveen (dat met 2-0 won van FC Klazienaveen) meldt zich in de titelstrijd, met 35 uit 18.

FC Ommen - Vitesse'63 1-1

De twee treffers bij FC Ommen - Vitesse'63 (1-1) vielen al in de eerste twintig minuten. Sydney Flim schoot de thuisclub uit een strafschop al in de zesde minuut naar 1-0, maar amper twaalf minuten later schoot Dennis Westerbeek Vitesse'63 naar 1-1. Kansen waren er daarna aan beide kanten, maar gescoord werd er niet meer.

FC Meppel - Dedemsvaart 3-1

FC Meppel begon het jaar nog in mineur, maar inmiddels hebben de groen-witten (met 10 punten uit de laatste 4 duels) de weg naar boven weer ingeslagen. In het thuisduel tegen Dedemsvaart werd het 3-1 voor de mannen van Arjan Bosschaart. Camiel Fidom, die de laatste weken kampte met een blessure, scoorde twee keer en ook Hugo Bisschop wist het net te vinden voor de Meppelers, die vorig jaar degradeerden uit de 2e klasse.

Volgende week

FC Meppel gaat volgende week op bezoek bij FC Klazienaveen, dat strijdt om lijfsbehoud. Vitesse'63 ontvangt middenmoter DESZ uit Zwartsluis, terwijl Be Quick'28 op bezoek gaat bij Dedemsvaart.