E&O/Hurry Up maatje te groot voor Quintus

HANDBAL - E&O/Hurry Up heeft het thuisduel tegen Quintus met groot verschil gewonnen. De ploeg van trainer Martin de Hoop was met 42-30 te sterk.

''Wij waren uiteindelijk toch wel de bovenliggende partij, want wij creëerden de meeste kansen en waren net iets trefzekerder in de afronding. We zijn in vorm de laatste periode en dit zag je tegen Quintus ook weer duidelijk terug. Al zeg ik er wel eerlijk bij dat het niet in ons nadeel was dat zij zonder hun topschutter speelden.''