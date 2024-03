E&O-coach Mulder houdt hoop ondanks nieuwe nederlaag in degradatiepoule

Aan inzet ontbrak het zeker niet blikte Mulder terug. ''Wij hebben echt gevochten voor een goed resultaat en het kon ook echt alle kanten op, maar er gebeurden teveel dingen waar we geen controle over hadden. Dan doel ik ook op de arbitrage, want er werden zo nu en dan vreemde beslissingen genomen, maar daar koop je achteraf niets voor natuurlijk.''

De uitgangspositie van E&O ziet er momenteel ingewikkeld uit, maar Mulder houdt hoop in een goede afloop. ''We staan er momenteel niet best voor, maar we kunnen nog maximaal acht punten pakken, waarvan we er zeker zes tot acht nodig hebben. Als wij blijven spelen zoals we dat nu doen, dan geloof ik dat dit uiteindelijk wordt beloond met goede resultaten.''