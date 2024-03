SVBO de kansen, WKE'16 de punten in Emmer derby

VOETBAL - WKE'16 deed vandaag uitstekende zaken door de uitwedstrijd tegen SVBO met 2-1 te winnen. De ploeg van trainer Peter Timmer kreeg in de tweede helft vier grote kansen, maar van dichtbij werd het net niet gevonden.

Door de overwinning klimt WKE'16 naar de zevende plek in de 1e klasse J met 23 punten uit 18 duels. SVBO heeft drie punten minder en staat negende. Die plek betekent aan het einde van het seizoen nacompetitie tegen degradatie.

Fout Kok, SVBO snel op voorsprong

Op het moment dat scheidsrechter Souhuwat voor het begin van de wedstrijd floot, kwam de hagel met bakken uit de lucht. De omstandigheden waren vanmiddag guur in Barger-Oosterveld. De thuisclub ging daar het beste mee om en nam al na vijf minuten spelen een 1-0 voorsprong. WKE'16-doelman Wim Kok liet een afstandsschot los en Twan Waidijk kon de rebound eenvoudig binnen tikken.

Het duurde even voordat de gasten zich herstelden van de tegenslag, maar na een kwartier spelen was Florian Zeqiri dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot, van een meter of zeventien, ging net langs het doel van SVBO-doelman Lennon Ebeltjes. Vijftien minuten later was het echter wel raak. Een scherp aangesneden voorzet vanaf de linkerflank kon door Djairo Fik binnen worden gekopt (1-1).

Fout Ebeltjes, WKE'16 op voorsprong

Zes minuten later was het weer raak voor WKE. Dit keer had het de hulp nodig van Ebeltjes, die een voorzet slecht verwerkte. De bal viel, via de lat, op het hoofd van Daan van Dijk, die van dichtbij de 1-2 kon binnenkoppen.

Vlak voor rust herstelde Kok zijn fout bij de 1-0 door twee keer goed redding te brengen op schoten van Joris Vredeveld en Roland Gerdes, zodat de gasten met een 1-2 voorsprong gingen rusten.

Kans na kans

Het duurde even voordat de tweede helft op gang kwam. SVBO begon steeds meer aan te dringen en kreeg kansen. Eerst kreeg Reinier de Boer een grote kans. Alleen voor Kok kopte de middenvelder de bal ver naast. Negen minuten voor tijd was de kopkans voor Quentin Brands zowaar nog groter. Op drie meter voor het doel van WKE'16 kopte de invaller over. Even later leek Jordy Egberts de 2-2 binnen te schieten, maar zijn schot van een meter of 25 spatte uiteen op de lat.