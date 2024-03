Germanicus ziet titel uit zicht verdwijnen na nederlaag bij De Tukkers

VOETBAL - In de 2e Klasse H heeft nummer twee Germanicus een vervelende misstap begaan door het uitduel bij De Tukkers met 3-0 te verliezen. De titel is daarmee zo goed als uit beeld voor de ploeg van trainer Jan Wielink.

In de eerste helft werden de gasten al snel op een 2-0 achterstand gezet. Daarna was er nog ruimschoots voldoende tijd om iets aan de achterstand te doen, maar gescoord werd er niet door Germanicus. De gasten waren wel iets meer te vinden op de helft van De Tukkers, maar konden weinig tot geen gevaar stichten.

In de tweede helft probeerde Germanicus in ieder geval iets aan de achterstand te doen, maar keer op keer liep de tweedeklasser zich stuk op de defensie van de thuisploeg. In de slotfase sloeg de thuisploeg wederom toe en door de nederlaag daalt Germanicus af naar de vijfde plek met 36 punten.