Pesse rekent af met HODO en blijft volop in de race voor het kampioenschap

VOETBAL - Voor Pesse was het van groot belang om de confrontatie met HODO in winst af te sluiten om koploper Raptim in het vizier te houden. Dat kreeg gestalte, want de nummer twee in de 3e Klasse C won met 4-0.

In de eerste helft brachten Sander Hartman en Ingmar Reinders de ploeg van trainer Yves Heskamp al snel op een comfortabele voorsprong. Na een uur spelen tilde Robin Okken de score verder omhoog. Als HODO nog iets had gewild dan hielp het daar zelf niet aan mee. Het eigen doelpunt van Sander Danes zorgde voor de eindstand die ook hoger uit had kunnen vallen vertelde Heskamp.

''Wij domineerden de wedstrijd en waren de baas op het veld en zijn natuurlijk heel blij met de overwinning, want we blijven in het spoor van Raptim en houden afstand van de ploegen die onder ons staan. De komende weken zullen we alles op alles moeten blijven zetten en geen punten meer verspelen.''