Kunstgrasspecialisten Roden balen van bestuur, GOMOS wint Noordenveld-derby

Niet uitwijken naar een veld zonder reclameborden

"Op ons kunstgrasveld zijn we dit seizoen niet te kloppen. Niet onlogisch natuurlijk, want daar trainen we ook altijd. Aan het einde van de ochtend hoorden we al dat we op het hoofdveld zouden spelen en dat bericht werd op zijn zachtst gezegd niet met gejuich ontvangen in de groepsapp", aldus Roden-captain Rick Renkema.

De consul had het hoofdveld echter goedgekeurd en met zo'n 700 toeschouwers wilde het bestuur van Roden de sponsors ook niet teleurstellen door uit te wijken naar een ander veld zonder reclameborden.

Van der Tuin

Roden startte het duel overigens nog wel prima en was zeker op basis van het voetballende gedeelte lange tijd de bovenliggende partij. Uiteraard werd bij de thuisploeg vooral naar Robin van der Tuin gezocht als eindstation. De topschutter van de 2e klasse I (met 23 treffers) had het vizier echter niet op scherp en stuitte bovendien een paar keer op de uitstekend keepende Melvin Koning, die vanmiddag zijn laatste Noordenveld-derby speelde. "Vanwege mijn werk bij defensie is er steeds minder werk, helemaal nu ik mijn studie heb afgerond", aldus de doelman.

Halverwege de eerste helft leek de bal op de penaltystip te gaan, na een uitgestoken been van Jordi van Esch. Van der Tuin ging naar de grond, maar Ten Horn gebaarde 'doorspelen'.

Twee keer de paal

In het tweede gedeelte van de eerste helft werden ook de bezoekers dreigender. Sterker nog, tot twee keer toe werd Roden gered door het aluminium. Eerst kopte Ivo Drenth op de paal en kort daarna deed Robert Elsinga hetzelfde.

Penalty

Ook in de beginfase van de tweede helft was Roden de bovenliggende partij en creëerde de beste kansen. Van der Tuin schoot in het zijnet, zag kort daarna een schot voorlangs gaan en Nick ter Arkel scoorde in buitenspelpositie. GOMOS overleefde en kwam twintig minuten voor tijd verrassend op voorsprong. Elsinga werd in de diepte gestuurd door Van Esch en werd (onnodig) onderuit gegleden door doelman Justin Oversier. Ditmaal wees Ten Horn wel naar de stip: strafschop. Wouter de Vries, met Melvin Koning en Ricardo Smit één van de uitblinkers bij de bezoekers, schoot onberispelijk binnen: 0-1.

Counter

Roden ging uiteraard op zoek naar de gelijkmaker en nam naarmate de tijd verstreek meer risico's. Het leverde GOMOS ruimte op om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Via opnieuw De Vries en invaller Wouter Speelman werd het bijna 0-2, maar De Vries stuitte op Oversier en Speelman tikte de bal (flink gehinderd) naast.

Aan de andere kant zag de thuisploeg nog een goal worden afgekeurd na vermeend duwen bij een corner én uit een andere hoekschop claimden alle wit-zwarten hands, alleen oordeelde Ten Horn anders.

Het werd daarna pompen en verzuipen voor Roden, want in blessuretijd counterde GOMOS via Speelman nog naar 0-2.

"Of we veilig zijn? Ja"

Koning was uiteraard dolblij met de zege, die volgens de doelman ook verdiend was. "Naast dat je een derby wilt winnen hebben we de punten ook keihard nodig. Of we nu veilig zijn? Ja, daar ga ik wel vanuit. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar als we deze lijn doortrekken dan moet het lukken." GOMOS zal in ieder geval 8e moeten eindigen om niet in de nacompetitie terecht te komen. De geelhemden staan met nog 7 duels te spelen 6 punten boven de streep. Bovendien heeft GOMOS ook nog een duel minder gespeeld.

En hoe zit het met Roden? "We moeten na vandaag wel even de koppen bij elkaar steken, want al met al was het niet goed genoeg. Het wordt weer wat spannender, maar we staan nog los en spelen nog tegen de nummers 2 en 3 en hebben het kampioenschap dus volledig in eigen hand", aldus Renkema.