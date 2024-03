Plek 10 en beter ritme voor Jasper Iwema bij tweede WK finale

Net als gisteren was de Max Aicher Arena van Inzell stijf uitverkocht met 5600 uitzinnige racefans, die hoopten op nieuw Duits succes. Dat kwam er dus niet, want Niemaier kwam ondanks drie heatzeges niet verder dan de vierde plek in de finale. Zijn landgenoot Hans Weber crashte gisteren uit de wedstrijd met een gebroken rib en kwam vandaag niet meer in actie. Zijn maatje Benenikt Monn moest vandaag de wedstrijd staken na een crash. Monn ging er in de derde heat met een highsider af en werd met een pijnlijke knie afgevoerd naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.