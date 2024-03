Goals, missers en theater in Barger-Oosterveld en GOMOS wint derby in Roden: Kijk nu aflevering 26 van Onze Club

Aflevering 26 in seizoen 12 van Onze Club komt vanuit Roden, waar de plaatselijke voetbalvereniging zeer goede zaken kon doen in de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse I van het zondagvoetbal. Daar stak buurman GOMOS echter een stokje voor. De club uit Norg, die zo snel mogelijk afstand wil nemen van de gevarenzone, won op het loodzware veld met 0-2.

Het Asser ACV maakte in de Betnation Divisie een duikeling op de ranglijst door een terechte, maar toch ook onnodige nederlaag bij GVVV in Veenendaal. Een gebrek aan scherpte, een haperende onderlinge communicatie en het niet nakomen van de vooraf gemaakte afspraken waren volgens trainer Ruud Jalving de redenen van de 3-1 nederlaag. "We leken het zelfs nog om te draaien in de fase na rust, maar uiteindelijk was het al met al niet goed genoeg om onze slechte eerste helft te herstellen."

In de strijd om de bovenste plekken in de zeer interessante 1e klasse J waren we aanwezig bij het treffen tussen HZVV en WVV, de achtervolgers van koploper Oranje Nassau. De Hoogeveners hadden voorafgaand aan de topper het minste aantal verliespunten van alle clubs in deze klasse.