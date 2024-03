Gieterveen met Oeben omhoog, Peize pakt draad weer op en Bargeres enige foutloze club in district Noord

Peize spoelt bekerkatertje na rust weg tegen ASVB

Nieuw Buinen na tijden koploper af

In Nieuw Buinen zullen ze de stand in de 4e klasse D voorlopig even links laten liggen want de oranjehemden zijn de koppositie, die ze zo lang in bezit hadden, kwijt. FC Ter Apel'96 wipte over Nieuw Buinen heen door de eclatante 0-7 nederlaag bij Buinen. Nieuw Buinen kwam niet in actie en heeft nu twee punten minder dan FC Ter Apel'96, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Ter Apel speelt nog vijf duels dit seizoen, Nieuw Buinen dus eentje meer.