FC Emmen zegt dertien spelerscontracten formeel op: 'Zullen alsnog in gesprek gaan'

'Met spelers alsnog in gesprek'

Fred Grim, hoofdtrainer en tevens technisch manager, houdt de optie open dat zij ook volgend jaar nog spelen in het rood-wit. Club en spelers zijn namelijk vrij om opnieuw te onderhandelen over een nieuw contract - onder andere voorwaarden. "We zullen met spelers alsnog in gesprek gaan over een nieuwe verbintenis", aldus Grim. Om wie het gaat, staat niet vermeld in het statement op de clubwebsite van FC Emmen.