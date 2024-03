Sudosa-Desto dit keer wel de betere van bekeropponent Apollo 8

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto gaat met een goed gevoel richting de kwartfinales in de strijd om de landstitel. Tegen Apollo 8 uit Borne, sta-in-de-weg in de halve bekerfinale, werd met 3-1 gewonnen (25-20 25-22 10-25 25-23).

De wedstrijd was er een om des keizers baard, want zowel Apollo 8 als Sudosa-Desto weten hun route richting een mogelijke finale om de landstitel.

Kwartfinale

Apollo heeft zich net als VC Sneek geplaatst voor de halve finales, terwijl Sudosa-Desto is veroordeeld tot een 'omweg'. Het team van trainer/coach Mark Afman moet zich - na de nederlaag tegen Sneek - plaatsen via de kwartfinale, oftewel een tussenronde. Apollo 8 leed afgelopen zaterdag hun eerste nederlaag in de A-poule, met een verlies in drie sets tegen Djopzz Zwolle Topvolleybal.