Laura Dijkema weg uit Italië om 'Amerikaanse sportcultuur te ervaren'

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen gaat haar geluk beproeven in de Verenigde Staten. De 34-jarige volleybalster trekt straks de deur in Italië achter zich dicht en speelt vanaf volgend seizoen in de League One Volleybal (LOVB).

De Drentse is momenteel nog actief in de Italiaanse competitie bij Vallefoglia. Volleyballen in de Verenigde Staten staat al een poosje op haar verlanglijstje, laat ze weten op de website van League One Volleybal. "Ik heb er veel zin in om volgend seizoen deel uit te maken van de LOVB en die droom te laten uitkomen. Ik kijk ernaar uit de Amerikaanse sportcultuur te ervaren", aldus de international.

Investeringen van topsporters

De League One Volleybal is een nieuwe competitie waarin zes teams het vanaf november tegen elkaar opnemen. Zij zijn afkomstig uit Atlanta, Austin, Houston, Madison, Omaha en Salt Lake City. Waar Dijkema gaat spelen, is nog onduidelijk. De organisatie achter de LOVB wil gelijkwaardige teams creëren en zal op basis daarvan bepalen waar de spelverdeelster in actie komt.

De LOVB wil topspeelster naar Amerika halen. Om deze ambitie kracht bij te zetten hebben topsporters als Lindsey Vonn (skiën) en Kevin Durant (basketbal) al geïnvesteerd in de LOVB.