Drents handbaltrio strijdt met Bad Wildungen tegen degradatie uit Bundesliga

HANDBAL - Het zijn spannende weken voor Mart Aalderink en Anouk Nieuwenweg uit Emmen en Larissa Schutrups uit Erica. De drie Drenten strijden in dienst van de Bad Wildungen Vipers tegen degradatie uit de eerste Bundesliga.

Met nog zeven wedstrijden te gaan staan ze nu op de een-na-laatste plaats. Omdat de Duitse handbalbond de eerste Bundesliga wil inkrimpen degraderen de onderste drie ploegen rechtstreeks.

"We hebben nog een paar wedstrijden waarin we punten kunnen pakken", reageert rechter opbouwster Nieuwenweg. "De wedstrijden tegen Zwickau en Solingen bijvoorbeeld. Maar je moet ook realistisch zijn: het wordt wel heel moeilijk."

"Het moeilijke is dat het allemaal uitwedstrijden zijn", gaat keepster Schutrups verder. "We hebben zeker nog zes tot acht punten nodig", vult trainer Aalderink aan. "Dat betekent dat we in ieder geval nog drie wedstrijden moeten winnen. Dus er moet nog wel wat gebeuren, maar het kan zeker nog."

Degradatie zou 'vreselijk' zijn

Nieuwenweg speelt buiten twee uitstapjes naar het Franse Chambray Touraine en het Duitse Thüringer HC al meer dan zes jaar voor de Bad Wildungen Vipers. Al tien jaar lang is de club een vaste waarde op het hoogste niveau van Duitsland.

"Als we eruit gaan, zou dat echt vreselijk zijn. Ik zit hier natuurlijk al heel wat jaren en dan doet dat natuurlijk wel wat met je. Ook voor de club zou het veel betekenen. We zitten nu al zo lang in de Bundesliga. Daar wil je gewoon niet uit."

Hoogoplopende emoties

Buiten de strijd tegen degradatie speelt er nóg iets op de achtergrond. Want eind januari kreeg de Nederlandse hoofdcoach Tessa Bremmer - na negen seizoenen - redelijk onverwacht ontslag. Aalderink nam het als assistent van haar over. En dat zorgde voor hoogoplopende emoties bij de supporters.

"Ik snap dat het tijdstip voor heel veel mensen helemaal niet uitkwam en dat heb ik ook tegen het bestuur gezegd. Maar uiteindelijk moeten we nu door. Het probleem alleen is dat veel meiden van mij er nog last van hebben. Er zijn veel fans die zich tegen hen uitspreken. En dat gaat toch in het hoofd zitten bij de meiden. Ook veel ouders krijgen dat mee en dat zorgt voor een hele lastige situatie. Maar we proberen het zo goed mogelijk van ons af te zetten."

Ook Aalderink zelf kreeg het flink te verduren. Omdat hij toevallig bij zijn vorige club Neckarsulm ook de hoofdtrainster al tussentijds had opgevolgd, verdenken supporters hem ervan dat hij iets met het ontslag van Bremmer te maken heeft." Ik snap dat heel veel mensen dat denken. Dat vind ik heel jammer. Maar ik kan zeggen dat het niet zo is", verklaart Aalderink.

Verleden bij E&O

Zowel Aalderink, Schutrups als Nieuwenweg hebben een verleden bij handbalvereniging E&O uit Emmen, dus kennen ze elkaar al heel lang.

"Mart is zelfs al even mijn trainer bij E&O geweest", vertelt Schutrups. "En ik heb samen met het zusje van Anouk in Emmen gespeeld."

Fantastische sfeer

De beleving van handbal in Duitsland is een stuk intenser dan in Nederland. Na voetbal is het de tweede sport van het land. "Voor heel veel gezinnen in Duitsland is het ook echt hét weekend-uitje, zoals je dat in Engeland ziet met het voetbal. En elke keer als ik het veld oploop en het publiek gaat zo tekeer, dat doet wel wat met je. Het is altijd een fantastische sfeer met meer dan duizend man op de tribune, dat is wel heel erg gaaf."

Anouk Nieuwenweg vertrekt

Schutrups heeft voor volgend seizoen al verlengd in Bad Wildungen en heeft een optie op nog een seizoen. Ook Aalderink mag blijven, maar hij is nog in onderhandeling. Maar één ding is zeker. Nieuwenweg vertrekt na dit seizoen.

"Ik heb een hele mooie aanbieding gekregen van een club waar ik heel blij mee ben. Zij spelen ook Europees, daar kon ik eigenlijk geen 'nee' tegen zeggen. Die keuze was dan ook vrij snel gemaakt, dus tijd voor wat anders", aldus Nieuwenweg.

Maar waar ze heen gaat mag ze van haar nieuwe club nog niet bekendmaken. Met Bad Wildungen speelt ze dit seizoen in ieder geval nog zeven wedstrijden om het vege lijf te redden.

Ontknoping competitie