Ferdi Hidding bezorgt Achilles 1894 belangrijke zege op koploper Noordscheschut

VOETBAL - Achilles 1894 deed vanavond goede zaken in de strijd tegen degradatie en de nacompetitie in de zaterdag 2e klasse J door in het inhaalduel tegen koploper Noordscheschut met 3-1 te winnen. Bovendien zorgde de Asser club ervoor dat de spanning om de titelstrijd weer volledig terug is. De top 4 ontloopt elkaar maar twee punten.

Bovenaan in de laatste periode

"Bovendien staan we bovenaan in de strijd om de derde en laatste periodetitel", aldus Achilles-captain Ferdi Hidding. De topschutter van de 2e klasse J was de grote man vanavond. Hij scoorde alle treffers voor de thuisclub, waarna Jos Kroezen vlak voor tijd nog de eer redde voor Noordscheschut. "Toch zijn we vooral bezig met handhaven", vervolgt Hidding. "En als dat is eenmaal gelukt is zien we wel verder."