Grim en Besuijen zijn weer vrienden: 'Hij heeft zijn excuses aangeboden en dan is voor mij de kous af'

"Een belangrijk weekend, waarin we goede zaken kunnen doen op de ranglijst", aldus Grim die - op de geblesseerde Chardi Landu en de nog één duel geschorste Ben Scholte na - iedereen beschikbaar heeft. Over de opstelling laat de Amsterdammer niets los. "Of het puzzelen is? Uiteraard. Het is niet zo dat we, zoals een paar weken geleden, twee keer op rij overtuigend wonnen en een wijziging volstrekt onlogisch zou zijn. Duidelijk is wel dat ik voor beide duels een frisse, fitte groep wil."