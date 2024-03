Aftellen naar FC Emmen - Jong Ajax met Julius Dirksen: 'Praten over toekomst pas na het seizoen'

VOETBAL - Of hij vanavond start tegen Jong Ajax is nog de vraag, maar Julius Dirksen kijkt enorm uit naar het volle speelweekend met FC Emmen. Vanavond wacht dus de ontmoeting met zijn oude club en maandagmiddag komt FC Groningen op bezoek in De Oude Meerdijk. "Ik ben klaar om te spelen in ieder geval."

Als hij vanavond gaat spelen dan treft de verdediger in ieder geval een aantal oud-ploeggenoten, al is allesbehalve duidelijk met welke spelers Ajax-trainer Dave Vos vandaag richting Drenthe komt. "De basisopstelling kan een half uur voor de aftrap nog wel eens wijzigen bij een beloftenploeg", weet Dirksen. De 21-jarige Amersfoorter maakte twee jaar geleden - vlak voor zijn winterse transfer naar Emmen - deel uit van Jong Ajax. "Ze spelen nu wel meer en meer met dezelfde spelers dan destijds, maar Ajax 1 heeft nogal wat afwezigen komende zondag dus zal er ongetwijfeld worden geschoven."

Vaste waarde tot blessure en twee zeges

Dirksen kwam naar Emmen om zichzelf te ontwikkelen. Aanvankelijk wilde hij minuten maken (dat lukte) en inmiddels behoort hij tot de vaste waarden in het keurkorps van Grim, al raakte hij onlangs door een blessure zijn basisplaats (als centrumverdediger) kwijt aan Dennis Vos. Met twee zeges na een zeer beroerde periode met louter nederlagen én twee keer de nul te hebben gehouden hield Grim vast aan het centrale duo Mike te Wierik / Dennis Vos, maar tegen Jong FC Utrecht viel Dirksen halverwege in voor Vos en draaide Emmen een achterstand om in een zege in de ultieme slotfase. Dirksen kon wel begrip opbrengen voor de keuze van Grim. "Maar dat wil niet zeggen dat ik niet wil spelen uiteraard. Ik vecht keihard voor mijn plek en het mag duidelijk zijn, ik speel het liefst centraal achterin. Tegen TOP Oss startte ik wel, maar als linksback. Ik was blij met een basisplaats hoor, maar je kon toch merken dat dat weer even wennen was."

Dilemma

Het zal voor Grim ook een lastig dilemma zijn wie hij in de slotfase van de competitie posteert naast Te Wierik. Kiest hij voor Vos die een aflopend contract heeft of gaat hij voor Dirksen, die nog een jaar op de loonlijst staat van de Drentse club en die dus nog waarde vertegenwoordigd?

Toekomst