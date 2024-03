Programma zaterdag-, weekend- en bekervoetbal

VOETBAL - Voor de meeste voetballers staat er vandaag een inhaalronde op het programma. Wel komen de divisievoetballers de weekend in actie. En in de noordelijke districtsbeker wordt vandaag de kwartfinale gespeeld.

ACV en Hoogeveen

In de 2e en 3e divisie wordt er dit weekend gewoon een competitieronde afgewerkt. ACV, de nummer negen van de 2e divisie, ontvangt vanmiddag ADO'20. In de 3e divisie A gaat Hoogeveen vanmiddag op bezoek bij Urk.

Kwartfinale beker

In de noordelijke districtsbeker worden vandaag de kwarfinales gespeeld. Twee Drentse ploegen komen vanmiddag in actie. DZOH speelt een uitwedstrijd bij ONS Sneek. Ook voor Germanicus gaat de reis naar Friesland. In Leeuwarden is Blauw Wit'34 de tegenstander. De winnaar plaatst zich niet alleen voor de halve finale, maar ook voor de voorronde van de KNVB beker. SVBO is al zeker van de halve finale. De Emmenaren wonnen vorige week hun kwartfinalewedstrijd met 3-0 van Peize.