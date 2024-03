Luister hier live naar FC Emmen - Jong Ajax

Twee weken geleden won FC Emmen, diep in blessuretijd, met 2-3 bij Jong FC Utrecht. Vanavond komt is weer een jong team de tegenstander. Jong Ajax komt in Emmen op bezoek. De Amsterdammers staan vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen staat negende en heeft zes punten meer dan Jong Ajax.