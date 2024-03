FC Emmen helemaal los na rust: 4-2 winst op Jong Ajax

VOETBAL - Een weergaloos FC Emmen had aan één helft genoeg om Jong Ajax op de knieën te krijgen. Na een dramatische eerste helft, zonder kansen, boog de Drentse club een 0-1 achterstand volledig om. Mede dankzij gouden wissels van Fred Grim werd het 4-2.

Door die zege blijft FC Emmen goede papieren houden in de strijd om een plek in de play-offs. De rood-witten, die vandaag vanwege de actie 'check je ballen' in het roze acteerden, staan nog altijd 9e met nu 45 punten uit 31 duels. Plek 9 is zoals het nu lijkt voldoende voor deelname aan de play-offs, maar het gat naar nummer 7, NAC, is ook nog maar 4 punten (terwijl Emmen ook nog eens een duel minder speelde dan de club uit Breda).

Nul kansen

Over de eerste 45 minuten viel niet zoveel zinnigs te melden, want de mannen van Grim - die Julius Dirksen en Lorenzo Burnet weer basisplaatsen gunde ten koste van Jeff Hardeveld en Dennis Vos, bakten er vrij weinig van. Geen enkele kans werd gecreëerd en eigenlijk mocht de thuisclub van geluk spreken dat Ajax maar één keer scoorde.

Het was Oualid Agougil die, na een simpele combinatie in de as, de hoek voor het uitkiezen had: 0-1. Tien minuten daarvoor ontsnapte Emmen al aan de tegentreffer toen Skye Vink op de lat kopte, nadat Kayden Wolff zijn inzet door Joey Konings van de lijn zag worden gehaald.

Gouden wissels

Grim greep in de rust in en bracht direct drie verse krachten: Maarten Pouwels, Desley Ubbink en Michaël Heylen. Het drietal verving Vicente Beseijen, Maikel Kieftenbeld en Robin Schouten. Het leverde meteen een dreigende aanval op, die er meteen voor zorgde dat het publiek in De Oude Meerdijk wakker schrok.

Het was daarna wachten op de gelijkmaker en die viel na zo'n tien minuten. Desley Ubbink was de afmaker. De matchwinner van twee weken geleden in Utrecht was het eindstation van een aanval die begon bij Heylen. Via Konings, die na rust naar de rechterkant verhuisde, werd de bal door Pouwels panklaar gelegd voor Ubbink die fraai scoorde (1-1).

Amper vier minuten later kon het Emmen-publiek weer juichen. Ditmaal was Bernadou de maker, al leek Pouwels de bal onderweg nog licht te toucheren: 2-1.

De een nog mooier dan de ander

Jong Ajax gaf zich nog niet gewonnen en scoorde een prachtige gelijkmaker. Opnieuw was Agougil de gevierde man. De middenvelder van de Amsterdammers kreeg net als bij zijn eerste treffer teveel ruimte om uit te halen, al was de goal een absolute beauty.

Maar die prachtige goal kon niet in de schaduw staan van de 3-2 van FC Emmen, zeven minuten na de 2-2. Het was Jorrit Smeets die vanaf zo'n 30 meter verwoestend uithaalde. Ajax-doelman Setford hoorde een fluittoon en zag de bal weergaloos in de winkelhaak eindigen.

Man of the match