Jorrit Smeets na wereldgoal: 'Eigenlijk maak ik alleen maar mooie doelpunten'

VOETBAL - Met een weergaloos schot van zeker dertig meter schoot Jorrit Smeets FC Emmen naar een 3-2 voorsprong tegen Jong Ajax. Het betekende letterlijk en figuurlijk de genadeklap voor de talenten uit Amsterdam, die uiteindelijk ook nog de 4-2 incasseerden via 'man of the match' Maarten Pouwels.

Die titel had Smeets overigens ook wel verdiend, want na een paar lastige weken is de middenvelder bezig aan een sterke periode. "Of het mijn mooiste goal ooit was? Nou, hij maakt zeker kans. Ik scoor niet zo vaak, maar als ik scoor dan zijn ze vaak wel fraai", aldus de Limburger die zijn eerste goal maakte voor FC Emmen en zijn zesde als betaald voetballer. Bij Fortuna Sittard maakte hij er vier en in het shirt van van zijn vorige club, Almere City FC, maakte hij er één (uitgerekend tegen Emmen, ook een mooie uit een vrije bal).