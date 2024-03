Maarten Pouwels: 'Maandag beginnen? Ach, zo invallen is ook prima'

VOETBAL - Niet alleen Jorrit Smeets maakte zijn eerste treffer in Drentse dienst, ook Maarten Pouwels deed dat. De boomlange aanvaller gooide het duel tussen FC Emmen en Jong Ajax zo'n tien minuten voor tijd definitief op slot. "Scoren en winnen, dan is het heerlijk om in te vallen als spits", aldus Pouwels.

Mede dankzij de 'man of the match' kantelde het duel op De Oude Meerdijk volledig. Met een assist op de gelijkmaker liet de reus uit Dalfsen zich al snel gelden. "Ik gaf mijn directe tegenstander een licht zetje waardoor ik vrij kwam en de bal kon klaarleggen voor Desley, die trouwens wel echt heel knap binnenschoot. De kans leek gemakkelijker dan die was."

'Je weet dat beloftenploegen vaak goed voetballen, maar fysiek minder zijn'

"En nu? Ja, elke speler hoopt dat ie veel mag spelen. Dat geldt ook voor mij uiteraard. Ik heb iin ieder geval heel veel zin in maandag. FC Groningen thuis, dat is een prachtige pot toch. En dat in een volle bak. Ik heb er wel een goed gevoel over trouwens. Ik hoopte al dat we met een overwinning naar dat duel zouden kunnen toeleven. Dat zorgt toch voor een fijne flow. En of ik moet starten? Ach, dat zien we dan wel. Als ik zo mag invallen is het ook dikke prima."