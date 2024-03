Fred Grim schreeuwt zich schor: 'De afspraken in de tweede helft waren niet anders dan in de eerste'

VOETBAL - Natuurlijk was hij blij met de wederopstanding in de tweede helft en de drie punten die zijn ploeg pakte tegen Jong Ajax, maar Fred Grim was allesbehalve te spreken over het optreden van zijn elftal in de eerste helft.

"Het plan in de tweede helft was niet anders dan in de eerste, maar teveel spelers kwamen de afspraken niet na. We wilden hoog druk zetten, doordekken van achteruit en Jong Ajax niet de ruimte geven om te doen wat zij heel goed kunnen. Dat lukte, behoudens de eerste tien minuten, totaal niet."

Grim schreeuwde de longen uit zijn lijf. Tevergeefs, want het werd er niet beter op. Oualid Agougil scoorde de 0-1 en de Drentse club mocht van geluk spreken dat het bij slechts die ene treffer bleef tot aan de pauze. "En dan had ik kunnen besluiten om dezelfde spelers de mogelijkheid te bieden op eerherstel in de tweede helft, maar ik wilde niet wachten met wisselen. Bovendien stelde Robin Schouten teleur en liet Vicente Besuijen ook onvoldoende zien. De wissels deden het prima. Met Maarten Pouwels konden we wat opportunistischer spelen, Heylen dekte goed door en er kwam schwung, lef en overtuiging in de ploeg."

'Het was denk ik wel meer dan een wereldgoal'