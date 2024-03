Michaël Heylen: 'Hoe vaak ik de trainer heb vervloekt? Niet één keer'

VOETBAL - Eindelijk mocht hij het weer een keer laten zien en ook nog eens op zijn favoriete positie en niet in de laatste minuten als stormram, zoals een paar weken geleden bij Jong PSV. Michaël Heylen, die na een vervelende liesblessure na Willem II uit (toen FC Emmen nog vocht om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie) uit het elftal verdween, kreeg maar geen nieuwe kans. Tot gisteravond dus.

"Het is persoonlijk natuurlijk heerlijk om zo in te vallen. Niet alleen omdat het heel lang geleden is, maar ook omdat we het duel helemaal doen kantelen en winnen", aldus de Belgische verdediger.