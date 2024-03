DZOH uit beker door zondagsschot ONS Sneek

VOETBAL - DZOH is er niet in geslaagd de halve finale van de noordelijke districtsbeker te bereiken. ONS Sneek was, in eigen huis, met 1-0 te sterk voor de ploeg uit Emmen.

DZOH, de nummer vier van de 1e klasse J, begon goed aan de wedstrijd en was gevaarlijk uit standaardsituaties. Nadat de eerste corner al gevaar in het Friese strafschopgebied opleverde was, na drie minuten spelen, Tom Hiemstra dichtbij de 0-1. ONS Sneek-doelman Max Wolfs kon de kopbal van Hiemstra uit een vrije bal maar ternauwernood keren.

Weinig kansen

Maar na een goede beginfase daalde het peil van de wedstrijd tot een bedenkelijk niveau. Beide eerste klassers konden het publiek maar zelden boeien. Sneek, de nummer twee van de 1e klasse I, werd amper gevaarlijk.

Vlak voor rust kregen beide ploegen nog een kans(je), maar gescoord werd er in de eerste helft niet.

In de tweede helft werd het spel aanvankelijk niet veel beter en waren de kansen op rantsoen. Beide ploegen namen geen risico's en dus viel er voor de toeschouwers bar weinig te genieten.

Zondagsschot

Met nog een kleine twintig minuten op de klok schrok het publiek wakker. Geoffrey Eekhof schoot, vanaf het randje van de zestien, de bal achter DZOH-doelman Niels Roewen, die volstrekt kansloos was op het zondagsschot.