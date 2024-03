ACV geeft zege in slotseconden uit handen tegen ADO'20

VOETBAL - Niet dat een zege verdiend zou zijn geweest, maar het 2-2 gelijkspel tegen ADO'20 voelde toch als een nederlaag voor ACV. De tweede treffer van de bezoekers uit Heemskerk viel namelijk in de absolute slotseconden van de blessuretijd.

ADO'20 vierde de treffer van Sam Nijman alsof het kampioenschap was binnengehaald. "Logisch", aldus ADO'20-trainer Roy van der Mije. "We kunnen elk puntje gebruiken in de strijd tegen nacompetitievoetbal." Toch lijkt het gat met de gevarenzone wel gemaakt. Het gat naar de nummer 16 (Kozakken Boys) bedraagt met nog zeven duels te spelen namelijk 11 punten.

Niet van 9 naar 6, maar naar plek 8

ACV liet een geweldige kans liggen om het gat naar de nummer 4 in de Betnation Divisie, Katwijk (dat met 2-0 verloor van Scheveningen), te verkleinen naar drie punten. Bovendien leek de ploeg van trainer Ruud Jalving te drie plekken te stijgen op de ranglijst (van 9 naar 6), maar passeerde ACV alleen HHC Hardenberg dat op eigen veld verloor van GVVV.

Quispel met zijn 12e

De thuisclub startte nog wel goed aan het duel vanmiddag, was vast aan de bal en ging geduldig op zoek naar kansen. Na een poging van afstand van Arnoud Bentum (naast) was de tweede kans raak. Karim Bannani zette voor, Giovanni Zwikstra won het kopduel en Freddy Quispel tikte van dichtbij binnen: 1-0. Het was voor de topschutter van ACV zijn 12e treffer van het seizoen.

Gelijkmaker

Maar na die goal werd het minder aan ACV-zijde. Het spel werd slordiger en ADO'20 kreeg meer en meer de overhand. Milan Klopper testte vier minuten na de openingsgoal al de vuisten van Ramon Nijland en na iets meer dan 33 minuten was diezelfde Nijland kansloos op een bekeken schot van de snelle Dylan George.

Bentum scoort prachtig

Kort na rust schoot Arnoud Bentum ACV fraai naar een nieuwe voorsprong. De aanvaller was het eindstation van een prima combinatie tussen Boy Spijkerman, Freddy Quispel en Giovanni Zwikstra. Met een subtiele voetbeweging passeerde hij Mike Grim, de zoon van FC Emmen-trainer Fred Grim die uiteraard aanwezig was in Assen.

Grim moest na die goal nog twee keer (succesvol) aan de bak op vrije ballen van Freddy Quispel, maar verder werd ACV niet meer echt dreigend. De mannen van Ruud Jalving zakten ver terug op eigen helft en hoopten in de counter gevaar te stichten. Dat lukte bijna met invaller Jaap van Dijken, maar de snelle, sterke verdediger kon zijn rush niet bekronen met het schot dat hij ongetwijfeld in gedachten had.

Toch nog 1-1

Aan de andere kant van het veld werden de situaties voor de goal hachelijker. Nijland keerde een kopbal van George, die kort daarvoor naast schoot. Ook Milan Klopper miste het doel van ACV, waarna het duel leek af te stevenen op een nipte en ietwat gelukkige zege voor de Drentse club. Maar diep in blessuretijd voorkwam Sam Nijman dat dus. Nijland zag er bij die goal niet goed uit, maar had zeker een punt dat het schot ook zonder enige vorm van druk gelost mocht worden.

'Spanning en druk is nu anders'