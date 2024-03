Bekeravontuur voorbij voor Germanicus na grote nederlaag bij Blauw Wit’34

VOETBAL - De bekerconfrontatie tussen eersteklasser Blauw Wit'34 en tweedeklasser Germanicus eindigde in een 5-0 zege voor de thuisploeg. Daarmee plaatste Blauw Wit'34 zich niet alleen voor de halve finale, maar verwierf de ploeg van trainer Martijn Barto ook een ticket voor deelname aan de voorronde van het landelijke KNVB bekertoernooi.

Nadat de vuurwerkdampen waren opgetrokken rondom het hoofdveld van Blauw Wit'34 kwam de beginfase vooral neer op aftasten, totdat Jessie Rotmensen na een klein kwartier ineens opdook voor Blauw Wit'34-doelman Kevin Wilpstra, maar weinig geluk kende in de afronding.

Als er in de eerste helft al een ploeg de voorsprong verdiende was het Blauw Wit'34, want nadat de thuisploeg na dik twintig minuten de lat raakte, was het een kwartier voor rust Floris Boonstra die de score openbrak. Na de openingstreffer bleef Germanicus de aanval zoeken en was het zelfs dichtbij de gelijkmaker na een snelle uitbraak, maar de poging van aanvaller Mainel Kortstam verdween net naast de goal.

Wie dacht dat Germanicus in de tweede helft op de ingeslagen weg verder zou gaan moest op zijn woorden terugkomen, want de ploeg van trainer Jan Wielink kwam na de onderbreking nauwelijks nog van eigen helft. Koren op de molen van de thuisploeg die tien minuten na rust de score verdubbelde via Rick van Loon. Nadat het duel na een klein uur nog twee minuten werd stilgelegd wegens vuurwerk, hadden de gasten nog een alles-of-niets offensief kunnen overwegen. De wil zal er zeker zijn geweest, maar binnen de lijnen kwam daar niets van terecht, want het was in het laatste halfuur eenrichtingsverkeer richting het doel van Jehovah-nis Mendes. De doelman onderscheidde zich regelmatig met knappe reddingen, maar kon niet voorkomen dat Blauw Wit'34 nog driemaal de trekker overhaalde dankzij treffers van Rens Markus, Rick van Loon en Arjen Boonstra.

Wielink kon zich kort na afloop snel vinden in de uitschakeling. ''Je weet dat je tegenover een sterke ploeg speelt en wij kregen in de eerste helft wel een paar kansen, maar als je ze in die fase niet maakt, wordt het een heel lastig verhaal. Dit zag je uiteindelijk ook wel, want het niveauverschil werd steeds duidelijker zichtbaar. Wij kunnen ons vanaf nu weer richten op de competitie waarin we nog moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen.''