Hoogeveen hard onderuit bij SV Urk

Dit kwam in de score dan ook duidelijk tot uitdrukking. Nadat Lucas Schraal een kwartier voor tijd scoorde, was het Johannes Schrijver die de eindstand bepaalde. De derde nederlaag op rij was terecht vertelde trainer Stef Lamberink.

''We hebben terecht verloren, maar waren zeker niet kansloos. We creëerden absoluut kansen, maar hadden weinig geluk in de afronding. Het spel dat we speelden geeft mij wel een goed gevoel en ik hoop dat dit de komende weken wordt beloond met goede resultaten.''