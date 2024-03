Hoogeveen hard onderuit bij SV Urk: directe handhaving lijkt een utopie

Door de nederlaag staat Hoogeveen nog altijd op de zestiende plek in de derde divisie, met 27 punten uit 27 duels. Het gat naar de veilige plek 14 is door de 1-0 zege van Staphorst (waar interim-trainer Paul Weerman dus zijn eerste duel won) op VVSB vergroot naar 7 punten. En dat met nog 7 duels te spelen.

Derde nederlaag op rij

Dit kwam in de score dan ook duidelijk tot uitdrukking. Nadat Lucas Schraal een kwartier voor tijd scoorde, was het Johannes Schrijver die de eindstand bepaalde. De derde nederlaag op rij was terecht vertelde trainer Stef Lamberink.

'Terecht verloren, maar niet kansloos'

''We hebben terecht verloren, maar waren zeker niet kansloos. We creëerden absoluut kansen, maar hadden weinig geluk in de afronding. Het spel dat we speelden geeft mij wel een goed gevoel en ik hoop dat dit de komende weken wordt beloond met goede resultaten.''