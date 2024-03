HZVV rekent knap af met Winsum en klimt naar plek 2 in 1e klasse J

VOETBAL - HZVV moest op bezoek bij Winsum in de 1e Klasse J. Waar de eerste ontmoeting begin oktober eindigde in een 3-1 overwinning voor de ploeg uit Hoogeveen eindigde de return met dezelfde cijfers.

Halverwege de eerste helft brak Yoran Popovic de scoren open voor de ploeg van trainer Bram Freie. Na rust scoorden Sander Dzemidzic en Jens van Rooijen. De treffer die Winsum in de slotfase maakte via Dimitri Lahdo bracht de overwinning niet meer in gevaar voor HZVV dat door de zege op de tweede plek staat in de 1e klasse J.