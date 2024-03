Mika Meijer prolongeert Nederlandse titel speedway in Veenoord

SPEEDWAY - Mika Meijer prolongeerde zaterdagavond in Veenoord zijn Nederlandse titel speedway. Op de uit Winschoten afkomstige Meijer stond geen maat. De Groninger won alle heats en ook in de finale kon niemand Meijer bedreigen. Henry van der Steen werd tweede, Wiliam Kruit eindigde op een derde plaats.

Vooraf was Meijer al de grote favoriet op het kampioenschap. Vorig jaar behaalde Meijer in Veenoord zijn eerste Nederlandse titel en ook dit jaar was Meijer de te kloppen man. Maar Meijer ging uitstekend met de druk om, door alle heats overtuigend te winnen.

Speedwayprof

Meijer komt dit jaar in competitieverband uit in Polen, Denemarken en Zweden. "Het wordt een druk seizoen voor mij. Ik rijd ongeveer zestig wedstrijden, soms drie in de week. Meijer hoopt van zijn hobby zijn beroep te kunnen maken. "Ik hang er tegenaan. Ik kan op dit moment er net nog niet van leven, maar hoop dat dit jaar mijn eerste professionele motorsportseizoen wordt. Ik doe er alles voor in ieder geval. Ik wil de Nederlandse speedwayprof zijn."