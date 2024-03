Alcides lijdt eerste nederlaag bij Tonego

VOETBAL - Vijfdeklasser Alcides heeft dit seizoen maar één missie en dat is kampioen worden. Toch morst de ploeg van trainer Dennis Meadows plotseling punten in een fase waarin de beslissingen vallen. Vorige week speelde Alcides met 0-0 gelijk tegen VCG en dit weekend ging de ploeg zelfs voor het eerst onderuit bij Tonego: 5-4.

De gasten namen wel al vroeg de leiding dankzij een treffer van Jurre van der Haar, maar het antwoord van Tonego was er direct, waardoor de thuisploeg halverwege de eerste helft zelfs op voorsprong stond.

Ruben Zanting zorgde kort voor rust nog wel voor balans en nadat Jorik Arends Alcides vlak na de onderbreking op voorsprong bracht leek het duel te kantelen in het voordeel van de gasten. Het tegendeel was waar, omdat Tonego de wedstrijd met twee tegentreffers wederom volledig op z'n kop zette.

De achtervolging die Alcides daarna inzette leek vorm te krijgen, want opnieuw bracht Zanting de spanning terug, maar voldoende voor op z'n minst een punt was het niet. Met nog vijf duels te gaan kan er weinig meer fout gaan voor de Meppelers, want nummer twee VCG volgt op grote afstand met zeven punten voorsprong op Alcides en een duel meer gespeeld.