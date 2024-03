Na eerste gelijkspel, nu eerste nederlaag van het seizoen voor Alcides zaterdag

VOETBAL - Vijfdeklasser Alcides was dit seizoen maar één missie en dat is kampioen worden en lange tijd leek dat ongeslagen te gaan lukken. Sterker nog, tot vorige week morsten de zaterdagvoetballers van de Meppeler club geen enkel punt. Maar na de 0-0 tegen VCG, vorige week, volgde gisteren de eerste nederlaag van het seizoen. Bij Tonego in Luttelgeest werd het 5-4.