Sudosa-Desto MA+ Nederlands kampioen volleybal

VOLLEYBAL - Het MA+ team van Sudosa-Desto is in Apeldoorn Nederlands Kampioen geworden bij het NOJK (Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen).

Na de eerste wedstrijd tegen Next-Volley Dordrecht, die met 2-0 werd gewonnen, vloog Sudosa Desto tegen US met 2-0 onderuit. In de derde poulewedstrijd werd Apollo 8 uit Borne met 2-0 verslagen wat de tweede plek in de poule opleverde.

In de kruisfinale trof Sudosa Desto VCN. Deze wedstrijd werd met 2-0 (25-17 en 25-22) gewonnen. In de daaropvolgende finale werd US eveneens met 2-0 (25-17 en 25-20) verslagen en met dat resultaat werd de ploeg van coach Cindy Hamstra Nederlands Kampioen.

Geboren op of na 01-10-2003

De Volleybaldirect Open (Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen) is het grootste en meest populaire jeugdtoernooi van ons land. Jaarlijks beginnen 450 tot 500 teams aan de strijd om de nationale titel in één van de vier leeftijdscategorieën. In de MA+ categorie mogen alleen speelster deelnemen die geboren zijn op of na 1 oktober 2003.

Clubs nemen deel met gelegenheidsteams die zo sterk mogelijk worden samengesteld; er kunnen daarom ook jeugdspelers meedoen die al uitkomen in seniorencompetities en/of de landelijke divisies.

Voor Sudosa-Desto speelden Romee Veenstra, Lisa Louwrink en Mare van Vliet (uit de hoofdmacht van Sudosa-Desto, Eline Geerts, Dione de Haan (D2), Laure Veerman, Sara Veerman, Tara v/d Sluis, Carmen Veenstra (D3), Mariët Schuringa (D4), Esther Sloot en Manon Elzer (uit D5).

