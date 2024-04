Aftellen tot FC Emmen - FC Groningen met Te Wierik en Kieftenbeld: 'We gunnen die club alles, maar vandaag niet'

VOETBAL - De één speelde 156 keer in het shirt van FC Groningen, de ander zelfs 171 keer. Mike te Wierik en Maikel Kieftenbeld zijn twee halve 'Grunnegers' in de selectie van FC Emmen. Beide routiniers gunnen hun oude club ook de wereld, maar vanmiddag even niet. "Maar we kijken er wel enorm naar uit. Het is natuurlijk een prachtig duel, in een vol stadion."

"FC Groningen hoort als club thuis in de eredivisie", aldus Te Wierik. "en zoals het de laatste tijd gaat zijn ze ook hard op weg om terug te keren. Heel knap als je bekijkt waar ze vandaan komen dit seizoen. Ze stonden zelfs even op plek dertien of veertien." Inmiddels is de ploeg van trainer Dick Lukkien, die vanmiddag voor het eerst terugkeert bij de club waar hij zeven jaar werkzaam was, op plek 3. Het verschil met Roda JC, dat op een directe promotieplek staat, is nog maar één punt.

"Ze hebben die jonge jongens erin gegooid en die hebben gezorgd voor fris en aanvallend voetbal. Bovendien hebben ze met Duarte, als hij in vorm is, de beste speler van de Keuken Kampioen Divisie in de gelederen. Dus we kunnen onze borst nat maken."

'FC Groningen onverslaanbaar? Absoluut niet."

"Of ze op dit moment onverslaanbaar zijn? Absoluut niet", is Kieftenbeld resoluut. "Maar het is wel helder dat we beter voor de dag moeten komen dan tegen Jong Ajax in de eerste helft, want anders staan we halverwege met 0-3 of 0-4 achter", vult Te Wierik aan.

"Hoe FC Groningen te kloppen is? We moeten zowel zonder als mét bal minimaal leveren wat we vrijdag na rust deden. En dat is soms ook door opportunistisch te spelen. Kijk alleen maar eens naar de 1-1. Dat is een schoolvoorbeeld. Dat is gewoon een diepe bal op de spits, die breed legt en wordt binnengeschoten door Desley Ubbink", aldus Kieftenbeld. "En het klopt, dat is makkelijker als je een lange spits hebt en niet zoals voor rust drie kleine mannetjes in de voorhoede."

Wie is de spits?