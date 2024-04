FC Groningen vergroot voorsprong, afstraffing voor FC Emmen dreigt. Volg de wedstrijd via ons liveblog

De één speelde 156 keer in het shirt van FC Groningen, de ander zelfs 171 keer. Mike te Wierik en Maikel Kieftenbeld zijn twee halve 'Grunnegers' in de selectie van FC Emmen. Beide routiniers gunnen hun oude club ook de wereld, maar vanmiddag even niet. "Maar we kijken er wel enorm naar uit. Het is natuurlijk een prachtig duel, in een vol stadion." Lees hier hun hele verhaal.